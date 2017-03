Célio Silveira rebate Caiado: “Convênios desenvolverão ainda mais a região do Entorno”

“Caiado é que não tem trabalho algum e nem obras no Entorno de Brasília”, defendeu o deputado federal

As declarações recentes do senador Ronaldo Caiado (DEM) contrárias aos convênios que o governo de Goiás vai firmar com as prefeituras goianas, chegando chamar os prefeitos de “cooptáveis”, continuam a repercutir negativamente no meio político.

Na quinta-feira (16/3), a fala do senador rendeu manifestações de repúdio a Caiado, divulgadas pelos presidentes da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e da Federação Goiana dos Municípios (FGM). Nesta sexta-feira (17), o deputado federal Célio Silveira (PSDB) fez postagens sobre o assunto no Twitter, com duras críticas ao senador, quando ele minimiza as ações do governo estadual na Região do Entorno de Brasília.

Ex-prefeito de Luziânia e representante de alguns municípios do Entorno do Distrito Federal, Célio Silveira rebateu Caiado. “Os convênios com os prefeitos do Entorno, que o senador combate, vão aprofundar ainda mais o desenvolvimento da região. O Governo de Goiás vai concluir agora as obras de três hospitais regionais e dois Itegos na região”, escreveu.

De acordo com o deputado, foram tantos benefícios que chegaram ao Entorno, que a população ‘agradeceu’ o governador com o que classificou de “vitória maiúscula” nas eleições de 2016. “Não por acaso, partidos da base de Marconi venceram as últimas eleições municipais em 15 dos 19 municípios do Entorno”, apontou.

Célio Silveira desafiou Caiado, ao afirmar que ele não levou benefícios para os municípios da Região. “O senador é que não tem trabalho algum e nem obras no Entorno de Brasília. Ele não vai sequer nem de quatro em quatro anos ao Entorno”. Silveira enumerou as obras e as intervenções do governo estadual nos municípios da Região. “Moradias, estradas, Renda Cidadã, cursos de qualificação profissional, escolas e ações na área da segurança”, postou.

Entre as principais obras do governo na Região, estão a duplicação da rodovia de Novo Gama a Lago Azul, com cerca de 8 quilômetros; a que liga, internamente, Luziânia ao Jardim Ingá; o trecho que liga Luziânia a Vianópolis. Balizamento noturno do aeroporto de Luziânia, a construção de dois novos Institutos Médicos Legais e duas novas sedes da UEG.

PIB em alta

O Entorno do Distrito Federal é uma das regiões goianas com maior potencial de crescimento econômico do Estado. O Produto Interno Bruto (PIB) da região cresceu mais de cinco vezes de 2000 a 2012. Saltou de R$ 2 bilhões para R$ 10,9 bilhões.

O incremento do PIB foi puxado pelo avanço da indústria e da agropecuária na região. O número de indústrias subiu de 481 para 1.746, graças ao segmento da indústria da transformação e da construção civil e o trabalho incessante do governador Marconi Perillo de atração de empresas.

A produção de grãos, por sua vez, saiu de 1,2 tonelada para 2,8 toneladas. Os reflexos deste avanço foi percebido na geração de empregos. O estoque de vagas de emprego saiu de 38.850 para 113.622 postos, de 2000 a 2013.