CEI da SMT começa a ouvir servidores da pasta sobre compra irregular de cavaletes

Empresa contratada pela secretaria recebeu por 7.150 instrumentos de sinalização, mas apenas 3.150 deles foram efetivamente entregues

Os vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) ouviram, nesta segunda-feira (10/4), dois servidores da pasta sobre supostas irregularidades na compra de cavaletes. Foram convocados o ex-chefe de almoxarifado, José Carlos Martins, e a ex-diretora administrativa da secretaria, Maria Bernadete dos Santos.

Segundo as denúncias, a empresa JBA Comercial Ltda. recebeu da secretaria pela entrega de 7.150 cavaletes, mas, segundo a própria secretaria, apenas 3.150 deles foram efetivamente recebidos. Mesmo que eles não tenham sido entregues, no entanto, as notas fiscais foram assinadas por Maria Bernadete, que atestou o recebimento.

Questionados pelos vereadores, os dois depoentes afirmaram que os cavaletes são entregues gradualmente, porque o pátio do almoxarifado não comporta a quantidade comprada. De acordo com eles, os agentes de trânsito buscam os instrumentos de sinalização conforme precisam deles para interditar o trânsito em eventos, direto na fornecedora ou em Postos Avançados (PAs).

Eles também informaram que o Almoxarifado da SMT não controla a entrada e saída dos cavaletes nestes PAs e que, quando eles são retirados diretamente com o fornecedor, são feitas requisições e, posteriormente, elas são juntadas às notas fiscais.

Sobre a grande quantidade de cavaletes, os servidores afirmaram que os cavaletes são feitos de “material frágil”, estragam com facilidade e muitas vezes são roubados, porque não são recolhidos pelos agentes depois de recolhidos.

Os membros da CEI confrontaram os depoentes sobre o porquê de eles terem atestado a entrega sem confirmar se os cavaletes foram realmente recebidos. Segundo José Carlos, ele agiu de “boa fé”, acreditando que os servidores falavam a verdade. Maria Bernadete, por sua vez, se disse surpresa com as denúncias.

Requerimentos

Além das oitivas, a CEI aprovou também requerimentos para ouvir servidores da área de planejamento da pasta, agentes de trânsito que assinaram a retirada de cavaletes, o gerente Alexandre Silva Kruk e a assessora de planejamento Suzana Maria da Silva. Anteriormente, já havia sido aprovada a convocações de um dos donos da JBA, Cleumar Antônio.

O contrato de compra de cavaletes é apenas um dos que serão investigados pela comissão. De acordo com o presidente, também serão apuradas irregularidades em contratos de compra, manutenção e sincronização de semáforos; dos fotossensores e até mesmo para aquisição de tintas para sinalização de trânsito.