Carro pega fogo no meio da rua e fica completamente destruído

Um incêndio em um carro impediu o trânsito na Rua 504, no setor Campinas, em Goiânia, na manhã deste sábado (6/5). Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou no motor do veículo e se alastrou com rapidez.

O motorista tentou controlar as chamas com o extintor de incêndios do carro, mas não conseguiu. Quando os agentes do corpo de bombeiros chegaram ao local, isolaram a área e conseguiram apagar o incêndio, mas o carro ficou completamente destruído.

Apesar da confusão, ninguém ficou ferido e o trânsito no local já foi normalizado.