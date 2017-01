Carro é flagrado trafegando sem um dos pneus traseiros na BR-101

Motorista estaria andando a mais de 100 km/h na rodovia em Santa Catarina

As imagens de um carro andando sem um dos pneus na BR-101, no trecho entre as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú (SC), vem circulando na internet desde a última quinta-feira (5/1). De acordo com a mulher que grava o vídeo, o Chevrolet Corsa está a mais de 100 km/h.

Além do motorista, o Corsa tem mais passageiros, incluindo uma criança. Segundo a pessoa que registrou o flagrante, o carro que trafega com três pneus e uma roda vinha ultrapassando todos os outros automóveis.

A atitude se enquadra no artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito, que proíbe que veículos em mau estado de conservação. A infração é considerada grave, rende cinco pontos na carteira e a multa é de R$ 195,23.

Confira o vídeo: