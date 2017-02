Carro cai na Marginal Botafogo após acidente

Segundo Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam no veículo, mas nenhuma delas se machucou gravemente

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) trabalha, neste domingo (19/2), para retirar um carro que caiu dentro do córrego da Marginal Botafogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Chevrolet Astra, bateu em outro e acabou saindo da pista.

O acidente ocorreu próximo à Avenida Independência, perto do Parque Mutirama. Três pessoas estavam no carro no momento do acidente, mas não há vítimas fatais e nenhuma delas se feriu gravemente. Todos os ocupantes do veículo já foram levadas pelos Bombeiros e pelo Samu ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo a SMT, duas equipes estão no local para controlar o trânsito e o carro será removido por um guincho. A grade de proteção não foi suficiente para conter o veículo após a batida.

Veja fotos do acidente:

