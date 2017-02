Carro alegórico desgovernado deixa pelo menos oito feridos em desfile na Sapucaí

Uma das atrações do desfile da Paraíso Tuiuti perdeu o controle e imprensou pessoas contra a grade que separa a pista da arquibancada

Ao menos oito pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por um carro alegórico no desfile da Paraíso Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (26/2).

As primeiras informações dão conta de que pelo menos oito pessoas ficaram feridas quando o carro, decorado com uma grande Carmen Miranda, se chocou com a arquibancada e as cabines de rádio no setor 1 ao fazer uma curva. Alguns integrantes caíram.

Ambulâncias entraram na pista para socorrer os feridos. Alguns feridos ficaram presos nas ferragens e bombeiros tiveram que cerrar a grade. Ao menos duas pessoas estão em mais estado grave e foram encaminhadas ao hospital Municipal Souza Aguiar. As demais recebem atendimento médico no local.