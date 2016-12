Carrie Fisher, a princesa Leia de “Star Wars”, morre aos 60 anos

Atriz foi internada na última sexta-feira (23) após passar mal durante um voo; desde então ela estava internada na UTI de um hospital em Los Angeles

A atriz Carrie Fisher, conhecia por interpretar a Princesa Leia na saga Star Wars, faleceu nesta terça-feira (27/12), segundo informações do site TMZ. Ela teve um ataque cardíaco durante um voo de Londres para Los Angeles na última sexta-feira (23) e estava internada desde então.

O incidente ocorreu 15 minutos ants da aterrisagem do avião. A tripulação teria solicitado entre os passageiros a ajuda de um médico, que realizou a reanimação cardiorrespiratória. Chegando ao aeroporto, a atriz foi socorrida por paramédicos e levada a um hospital próximo.

A família da atriz afirmava que a condição dela era “estável”, mas fontes do TMZ diziam que ela não respondia ao tratamento durante a internação.

Carrie estava prevista para aparecer novamente como Princesa Leia no próximo episódio da saga Star Wars, previsto para estrear em dezembro de 2017.

A atriz fazia viagens para divulgar o livro “Memórias da Princesa” em que contava, inclusive, que teve um affair com Harrison Ford durante as filmagens de Star Wars. Ela deixa uma filha, Billie Lourd, fruto do seu relacionamento com o empresário Bryan Lourd.