Carreta invade rodoviária do interior de Goiás e três ficam feridos

Equipe de resgate do corpo de bombeiros trabalha para retirar vítimas presas nas ferragens e procura por pessoas que possam ter ficado soterradas

Este slideshow necessita de JavaScript.

Um acidente na GO-080, no município de São Francisco de Goiás destruiu parte da rodoviária da cidade na manhã desta segunda-feira (18/1). Uma carreta colidiu com um carro e, fora de controle, destruiu a parede e invadiu as dependências da rodoviária que fica às margens da estrada.

Até agora, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou três vítimas no local, duas delas presas entre as ferragens. As equipes procuram por mais pessoas, que podem estar soterradas.

Um helicóptero da corporação está sendo deslocado para o local, além de unidades do Samu que auxiliam no resgate.