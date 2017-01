Cármen Lúcia pode homologar delações da Odebrecht antes do fim do recesso

Depoimentos envolvem cerca de 120 políticos de todo o Brasil. Regimento interno do STF permite que presidente decida sobre questões urgentes em casos excepcionais

Segundo o jornal O Globo, pode ser que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, não espere o fim do recesso para homologar as delações premiadas dos executivos da Odebrecht. Os delatores teriam implicado cerca de 120 políticos nas irregularidades investigadas pela Operação Lava Jato.

Cármen pode homologar as decisões conforme previsão do regimento interno da STF, que diz que, em casos de gravidade e excepcionabilidade, a presidente pode tomar a responsabilidade para si. No total, são cerca de 800 depoimentos de 77 funcionários e ex-funcionários da empreiteira.

A previsão era de que Zavascki fosse homologar a lista já no início de fevereiro. Além da questão das delações, Cármen também terá que decidir sobre a redistribuição dos processos da Lava Jato, que estavam com o ex-ministro do STF, Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na última quinta-feira (19/1).

No velório de Teori no último sábado (21), o presidente Michel Temer (PMDB) afirmou que só vai indicar o sucessor do ex-ministro depois que a relatoria da Lava Jato for redistribuída. Antes da declaração, havia o receio de que ele indicasse um aliado seu para barrar o avanço das investigações.