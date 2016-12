Carlos Antônio: “Com Roberto Naves, PSDB voltará a contribuir com Anápolis”

Deputado representante do município na Assembleia Legislativa de Goiás afirma que partido terá cargo na administração do petebista

Candidato a prefeito de Anápolis no 1º turno da eleição de outubro deste ano, o deputado estadual Carlos Antonio (PSDB) confirma a participação do partido na administração do prefeito eleito do município, Roberto Naves (PTB).

“Fomos convidados a compor a administração do prefeito Roberto, e vamos indicar um representante, não com o objetivo de ocupar cargos, mas para que o partido possa contribuir com a cidade. O PSDB é um partido grande, que tem o único deputado da cidade e o governador do Estado e, por termos acompanhado o prefeito eleito no 2º turno, é mais do que justo que façamos parte da administração”, disse o parlamentar em entrevista ao Jornal Opção.

O deputado lembrou que, por muitos anos, Anápolis teve prefeitos de partido que não compunha a base do governador Marconi Perillo (PSDB) e que a mudança desse cenário beneficiará a cidade.

“O governador é municipalista. Então, mesmo quando não tínhamos um prefeito eleito da base em Anápolis, ele sempre deu uma atenção às necessidades do município. Foi assim tanto com o prefieto [Antônio] Gomide, quanto com João Gomes, [ambos do PT]. Nunca houve problema administrativo nesse sentido. Mas é claro que, havendo um prefeito da base, de um partido aliado, com diálogo aberto, isso vai contribuir muito para o crescimento de Anápolis”.

Carlos Antônio comentou ainda que a ligação entre o governador e os prefeitos eleitos é direta, o que não é diferente no caso de Anápolis. “Eu e Roberto [Naves] temos conversado principalmente na ligação entre o partido e o município. Quanto à intermediar relação entre o prefeito e o governador, não é necessário pois, como já disse, Marconi é muito municipalista”.

Segundo ele, é importante porém, a participação do parlamento no diálogo, para a conversão de recursos à cidade. “De qualquer forma, temos a garantia de participação em qualquer conversa entre o Estado e o município para acompanharmos o que o governador pensa em relação a Anápolis e conseguirmos trabalhar juntos quanto ao repasse de verbas para o município”, completou.