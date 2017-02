Cardiologista assume cargo de Fernando Machado na Central de Regulação

Donaldy Sampaio foi nomeado esta semana para superintendência da Secretaria Municipal de Saúde da gestão Iris Rezende

O médico Donaldy Sampaio assumiu nesta semana a Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Ele passa a ser responsável pelo cargo antes ocupado pelo ex-secretário da SMS, Fernando Machado, que deixou a gestão Iris Rezende (PMDB) para assumir direção do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde, do governo federal.

Donaldy é médico cardiologista da Secretaria Municipal de Saúde da Capital com experiência de quatro anos no Centro de Pesquisas em Cardiologia do Hospital das Clínicas da UFG.

O novo superintendente é bacharel em Medicina pela mesma instituição, com residência em Clínica Médica e em Cardiologia pelo Hospital das Clínicas.

Entre as principais atribuições da Superintendência assumida pelo médico é organizar as solicitações dos pacientes que aguardam vagas para internação de urgência e emergência, cirurgias eletivas e consultas especializadas, na busca de garantir o atendimento mais rápido priorizando os casos mais graves conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também compete ao cargo a administração dos 462 leitos de UTI da SMS da Capital, por meio da Central de Regulação de Vagas. Atualmente, o município dispõe de 111 leitos do tipo neonatal, 51 pediátricos e 300 adultos. (Com informações Ascom Prefeitura de Goiânia)