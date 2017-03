Cantor Israel Novaes irá receber título de cidadão goianiense em sessão solene na Câmara

De autoria do vereador Clécio Alves (PMDB), homenagem será realizada na noite da próxima terça-feira (7) no plenário da Casa de leis

O cantor sertanejo Israel Novaes, natural de Breves, no Pará, irá receber o título de Cidadão Goianiense na próxima terça-feira, dia 7. A homenagem, proposta pelo vereador Clécio Alves (PMDB), será realizada durante sessão solene às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Goiânia.

De autoria do vereador Clécio Alves (PMDB), a concessão do título homenageia o cantor sertanejo conhecido como “o cara do arrocha”, que ficou famoso em todo Brasil com os sucessos “Vem Ni Mim Dodge Ram”, “Vó To Estourado” e, mais recentemente, “Você Merece Cachê” e “O Mundo Girou”.

A justificativa do projeto argumenta que, apesar de ser natural do Pará, o cantor sertanejo iniciou sua carreira na capital de Goiás, onde cursava faculdade de Direito, cantando em bares e onde também compôs seus primeiros sucessos.

De acordo com Clécio Alves, Israel Novaes não só escolheu Goiânia para residir como tem divulgado o nome da capital do estado em shows e programas televisivos, “o que contribui muito para que Goiás seja mais conhecido lá fora”.