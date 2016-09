Canto da Primavera 2016 começa no dia 20 de outubro

Seduce confirmou datas da edição deste ano e evento terá dois finais de semana de shows, o primeiro com acústicos e o segundo com apresentações tradicionais

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) confirmou, nesta segunda-feira (5/9), as datas do festival Canto da Primavera de 2016 com uma novidade: Agora serão dois finais de semana de shows, cada um com um perfil diferente.

Na primeira semana, de 20 a 23 de outubro, serão shows acústicos, enquanto na segunda, de 27 a 30 de outubro, serão promovidos os shows tradicionais. Além de definir a data do festival, a Seduce também afirmou que a lista dos artistas que participarão do evento será divulgada no dia 20 de setembro. Não há confirmação de nenhum banda ou artista até o momento.

Segundo a Seduce, pode ser que seja divulgado primeiro a lista dos aprovados, ou seja, dos artistas que se inscreveram para participar do evento, e depois a de artistas contratados.

Esta é a 17ª edição do Canto que, no ano passado, teve apenas artistas locais (à exceção da baiana Sabah Morais) e quase foi cancelado. Em 2016, a expectativa é que a programação siga o Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), que neste ano trouxe Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Daniel Jobim, e mescle músicos goianos com atrações de outros lugares do Brasil.