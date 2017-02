Candidatura de Roberto Justus é para valer e tem até partido, diz colunista

Lauro Jardim diz em sua coluna, no jornal O Globo, que apresentador está levando a sério intenção de ser candidato a presidente

A coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informa neste domingo (4/12) que já estaria encaminhada a candidatura do empresário e apresentador Roberto Justus à Presidência da República em 2018.

“Roberto Justus está levando a sério a intenção de ser candidato a presidente em 2018. Em princípio, pelo PMDB”, resume a coluna.

A possibilidade já havia sido levantada pelo próprio apresentador no dia 21 de novembro, quando, em entrevista, disse que passou a ter interesse pela política recentemente, quando viu que poderia “ajudar a nação”.

“Antigamente, eu nunca admitiria a possibilidade de pensar em alguma coisa nesse sentido, mas ultimamente eu tenho pensado sobre isso. Quem sabe, não sei, porque é uma mudança de vida. É você dedicar a sua vida ao país”, pontuou.

Justus é hoje um dos 96 membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado pelo presidente Michel Temer (PMDB) no último mês. Ao lado do treinador de vôlei masculino, Bernardinho, e do ex-jogador de futebol Raí, o apresentador já participou de reunião do “Conselhão”, como o grupo é chamado, em Brasília. O objetivo é assessorar o presidente em assuntos econômicos e sociais.