Candidatura de Paulo do Vale é a única que ainda aguarda julgamento da Justiça

Em agosto deste ano, Partido Verde pediu impugnação do registro do peemedebista, com base na Lei da Ficha Limpa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já deu início ao processo de deferimento de candidaturas em todo o Brasil. Na cidade de Rio Verde, no Sudoeste goiano, o único dos quatro candidatos que ainda aguarda julgamento é Paulo do Vale (PMDB).

O registro do peemedebista é alvo de um requerimento de impugnação, protocolado em agosto deste ano, pelo Partido Verde (PV). A alegação do pedido de indeferimento de candidatura é que o candidato do PMDB tem condenação por improbidade administrativa enquanto secretário municipal de Saúde e, portanto, se enquadraria na Lei da Ficha Limpa.

Paulo do Vale foi sentenciado a ressarcir o erário municipal em R$ 32 mil por alugar um imóvel por oito meses sem fazer licitação para instalar um centro médico que não chegou a ser construído. Em abril deste ano, a Justiça manteve a condenação do ex-secretário. Ele afirmou, na época, que iria recorrer da decisão.

Pesquisa eleitoral

O candidato peemedebista apareceu em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Fortiori na última quinta-feira (8/9), sendo lembrado por 29,6% do eleitorado. Em primeiro lugar, com 33,2% da preferência dos eleitores, veio o nome do deputado federal Heuler Cruvinel (PSD), cuja candidatura já foi deferida pelo TSE.

Os candidatos Lissauer Vieira (PSB) e Cristiano Quintino (PPL) que têm, respectivamente, 13,4% e 2,1% das intenções de voto, também tiveram suas candidaturas deferidas pela justiça eleitoral.

Contratada pela Rede Sucesso de Rádio e Televisão, a pesquisa do instituto Fortiori foi realizada com 600 eleitores em todas as regiões de Rio Verde, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2016. A margem de erro é de 4% e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo GO-03310/2016.