Candidato a prefeito de Senador Canedo deve ser indiciado em escândalo de combustíveis

Zélio Candido é proprietário de posto em que peritos verificaram irregularidades no sistema de medição da bomba de combustível. Político nega irregularidades

O candidato à Prefeitura de Senador Canedo, Zélio Candido (PSB) deve ser indiciado por envolvimento no escândalo dos postos de combustíveis apurado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) e o Procon Goiás.

Candido é sócio-proprietário do Postos Vitória Ltda, em Senador Canedo, um dos estabelecimentos em que os agentes de perícia identificaram irregularidades na medição das bombas de combustíveis na chamada “Operação Bomba-Baixa”.

Segundo o titular da Decon, delegado Webert Leonardo Lopes Santos, todos os proprietários dos onze postos onde foram identificadas irregularidades serão indiciados por crime de violação dos direitos do consumidor. Em todos os estabelecimentos foi verificado que a quantidade de combustível que aparecia no visor da bomba medidora era menor do que a quantidade que era transferida ao tanque do carro do cliente.

De acordo com o delegado, as denúncias serão protocoladas assim que os inquéritos forem fechados, uma vez que as investigações ainda continuam. “Os trabalhos de investigação seguem no sentido de apurar também o possível envolvimento de outras pessoas, como gerentes e funcionários dos estabelecimentos. O que temos de concreto é que todos os proprietários dos postos que tiveram os nomes divulgados serão indiciados”, disse o titular em entrevista ao Jornal Opção.

Ao todo, os peritos criminais identificaram irregularidades nas bombas de 11 estabelecimentos. Itália Auto Serviço, Auto Posto Coralina, Auto Posto Centro Oeste, Auto Posto Maanaim, Posto Central, J. C. Comércio de Derivados de Petróleo, todos esses em Goiânia. Também entram na lista o Auto Posto Millenum, em Goiatuba; Auto Posto Keops e Baby Combustíveis, em Itumbiara; Postos Vitória em Senador Canedo e Auto Posto Santa Helena, em Hidrolândia.

No caso do posto em Senador Canedo ainda existe um agravante que os peritos criminais encontraram acessórios considerados “corpos estranhos” ao sistema de medição de combustível das bombas.

O objeto apreendido será analisados pela Polícia Técnico Científica de Goiás. A suspeita é de que ao serem introduzidos, ou adaptados, internamente em bombas medidoras de combustíveis líquidos, esses dispositivos possam modificar os totalizadores e fraudar a quantidade de combustíveis colocada no tanque do veículo do consumidor.

O candidato utilizou seu perfil oficial no Facebook para negar as acusações. Em um vídeo, Zelio Candido diz que não existe irregularidade nas bombas do Posto Vitória e ainda atribui “motivações políticas” ao envolvimento da empresa nas irregularidades apuradas pela Operação Bomba-Baixa.

“Na última semana fui acusado de estar cometendo irregularidades com as bombas do Posto Vitória. Como toda a minha vida e minha campanha são baseadas na verdade, apresento a vocês o vídeo onde os fiscais do PROCON provam que as bombas estão ok e um dos técnicos responsáveis deixa claro que nunca houve alteração na bomba nem no combustível”, registrou o candidato.