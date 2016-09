Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda-feira (19)

Pais e responsáveis devem levar crianças de até 5 anos e crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos de idade para atualizar a caderneta de vacinação

A partir da próxima segunda-feira (19/9) começa a Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças de até cinco anos de idade e crianças e adolescentes com idade entre 9 e 15 anos. Até o dia 30 de setembro, unidades de saúde que possuem sala de vacina participarão da campanha. Em Goiânia, são mais de 60 postos de saúde. Confira a lista.

No próximo sábado (24) acontece o Dia D de mobilização nacional, quando undiades adicionais também funcionarão como postos volantes e estarão aplicando as vacinas. Neste dia, as unidades funcionarão das 8h às 17 horas.

Segundo a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), Grécia Pessoni, muitas vezes, os cartões de vacinação de crianças e adolescente ficam desatualizados e incompletos, e, por isso a campanha de multivacinação é importante. “As diferenças dos resultados nas coberturas vacinais e em especial o ressurgimento de algumas doenças, a exemplo da coqueluche e do surto de sarampo e caxumba ocorridos nos anos de 2014 a 2016, requerem estratégias adicionais para o resgate e vacinação dos não imunizados”, afirma.

Grécia reforça ainda que é de muita importância que a campanha chegue a todas as pessoas que precisam se vacinar. “Dessa maneira, vamos melhorar as coberturas vacinais para que as doenças imunopreveníveis continuem controladas ou erradicadas”, explica. Ao levar as crianças e adolescentes para se imunizarem, os pais devem levar a caderneta de vacinação para que seja feita uma avaliação das vacinas que o filho deve receber.

Todos os anos, o público-alvo da Campanha de Multivacinação são crianças de até 5 anos de idade, mas, em 2016, foi estendida a quem tem entre 9 e 15 anos. “Esse grupo costuma ter uma resistência maior a se vacinar e muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os seus filhos nesta faixa etária”, explica Grécia.