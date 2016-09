Campanha de Enio Tatico danifica asfalto em Águas Lindas

Fotos recebidas pelo Jornal Opção mostram buracos em via utilizada pelo candidato para promover evento de campanha

O candidato à Prefeitura de Águas Lindas (GO), Enio Tatico, causou danos no asfalto da cidade para instalar tendas para seus comícios. Denúncia recebida pelo Jornal Opção mostra que, após evento de campanha no setor Mansões Odisseia na última quinta-feira (5/9), a base da tenda montada por ele deixou buracos na via.

A equipe do Jornal Opção tentou contato com Enio no telefone informado em seu site de campanha para questionar se os buracos haviam sido fechados, mas não conseguiu resposta até o fechamento da matéria.