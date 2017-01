Caminhão é flagrado transportando toneladas de maconha na BR-060, em Goiás

Três homens que estavam no veículo morreram após troca de tiros com a polícia

Um caminhão foi flagrado no final da tarde deste domingo (29/1) transportando ao menos duas toneladas de maconha na BR-060, próximo ao município de Posselândia, a 55 km de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, no momento da abordagem, os três suspeitos que estavam dentro do veículo revidaram a ação da Rotam e desceram do caminhão efetuando disparos contra os agentes.

Os policiais, então, revidaram os tiros, atingindo os três suspeitos. Os homens foram levados até uma unidade de saúde no município de Guapó, mas não resistiram e morreram no hospital.

Conforme informações da PM, o material apreendido será apresentado à Polícia Federal, na capital.