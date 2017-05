Caminhão carregado com 25 toneladas de milho capota e interdita BR-060

Os grãos ficaram espalhados na rodovia e impediram a passagem dos carros

Um caminhão carregado com milho capotou nesta quinta-feira (4/5) na altura do km 100 da BR-060, em Anápolis, próximo ao entrocamento com a BR-153. O veículo estava carregado com 25 toneladas do grão, que se espalhou pela via.

A pista ficou parcialmente interditada no sentido Goiânia para realização da limpeza.

Ninguém se feriu no acidente, que ainda tem causa desconhecida. A Polícia Rodoviária Federal (PFR) e funcionários da concessionária Concebra foram ao local para sinalizar e orientar a fluidez do trânsito.