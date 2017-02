Câmeras de segurança mostram ação de quadrilha em roubo de joalheria no interior de Goiás

Graer da Polícia Militar conseguiu prender dois integrantes. O terceiro reagiu à abordagem e acabou morto no confronto

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que os três integrantes de uma quadrilha entram em uma joalheria para efetuar assalto na cidade de Jussara, interior de Goiás. O crime aconteceu na manhã do último sábado (4/2) e as imagens foram divulgadas neste domingo (5/2) pela Polícia Miliar de Goiás, depois que a quadrilha foi capturada.

Entre os objetos levados da loja, estão relógios, jóias e bijuterias. Parte da mercadoria foi encontrada com um dos autores dos crimes, na cidade de Goianira. Através da identificação pelas imagens, a equipe de inteligência chegou a Michel Frank Santana, 27 anos, que foi preso em flagrante pela equipe do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer). Em sua casa, foram encontrados um revólver calibre 38, o veículo utilizado no roubo e algumas das jóias roubadas.

Também foi presa Larissa Soares dos Santos, 20 anos, no município de Brazabrantes. O terceiro integrante do grupo morreu em confronto com a polícia.

Todo material apreendido, armas, veículos e os presos estão sendo conduzidos à Central de Flagrantes em Goiânia, onde serão apresentados na próxima segunda-feira (6/2) pelo comando da PM na capital.