Câmara Municipal discute mudanças na Região Metropolitana de Goiânia

Audiência pública discute projeto que cria o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana e envolve 20 cidades do entorno da capital

Acontece na manhã desta segunda-feira (17/2), na Câmara Municipal de Goiânia, uma audiência pública sobre projeto de lei que propõe a criação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás.

Foram convidados para o encontro, de iniciativa do vereador Elias Vaz (PSB), o secretário estadual de Assuntos Metropolitanos (Secima), Vilmar Rocha, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Agenor Mariano, além de representantes das prefeituras de Goiânia e de cidades vizinhas, presidentes de Câmaras de vereadores, de universidades e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia e Agronomia (CAU e Crea-GO).

Sobre a proposta, o vereador ressalta que os municípios devem ser ouvidos. “O governo deve respeitar a autonomia dos entes federados e discutir com as Câmaras, as prefeituras e com a sociedade como um todo. É necessário promover ações integradas, mas elaboradas pelos municípios”, destaca Elias Vaz.

O projeto cria o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana e abrange quatro questões principais nas 20 cidades que compõem a Grande Goiânia: transporte público, saneamento básico, gestão integrada de resíduos sólidos, ocupação e uso do solo. “Para a construção de uma lei tão ampla e tão importante para a população, é preciso haver debate e transparência. Consultar todos os envolvidos é básico. Não é possível promover alterações sem ouvir os municípios, queremos que a proposta seja construída coletivamente”, defendeu.