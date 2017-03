Câmara e Assembleia preparam programação especial para o Dia Internacional da Mulher

Próxima quarta-feira (8/3) terá homenagens, atividades culturais e workshops nas Casas Legislativas do município e do estado

A Assembleia Legislativa de Goiás e a Câmara Municipal de Goiânia preparam uma série de atividades especiais durante em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, próxima quarta-feira.

Na sede do Legislativo municipal, uma sessão solene será realizada no plenário, a partir das 9 horas, com apresentação musical e entrega de Diplomas de Honra ao Mérito a cidadãs homenageadas. A bancada feminina da Casa, composta por cinco vereadoras, entregará ainda a comenda Consuelo Nasser à secretária de Saúde Fátima Mrué, por serviços prestados à municipalidade.

A partir das 11 horas, será realizada no Auditório Carlos Eurico palestra com a ‘coaching’ Kelley Marques. Doutora em Educação pela Universidade Extremadura da Espanha, possui especialização em Psicopedagogia. Durante todo o dia ocorrerão ainda práticas integrativas de Acupuntura, Reike e outras terapias para servidores e interessados.

Na Assembleia, as comemorações contarão com exposição de produções artísticas de todo o Estado, no hall de entrada da Casa, além de um workshop de consultoria de moda com a consultora Li Zorzetti. Na quarta-feira, os horários do mini-curso serão às 10 horas da manhã e às 16 horas.

Também como parte das comemorações da Semana da Mulher haverá um stand da marca de cosméticos “Quem Disse, Berenice”, com dicas de maquiagens e venda de produtos. Ainda apresentações musicais irão animar o Dia Internacional da Mulher na Alego. Haverá apresentação musical dos cantores Celso Galvão, às 10 da manhã, e Heleno Brentano, às 16 horas. O evento é aberto para servidores e visitantes.