Câmara deve votar regularização de incentivos fiscais nesta terça-feira

Proposta diminui rigor para que estados consigam conceder benefícios. Goiás é um dos principais interessados na aprovação da lei

A proposta que legaliza os incentivos fiscais concedidos pelos estados deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16/5). Especialmente relevante para o estado de Goiás, a matéria trata dos benefícios que não têm autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Atualmente, para conceder um benefício do tipo, é preciso que o interessado obtenha apoio de todos os estados e também do Distrito Federal. Este é, para o deputado federal Alexandre Baldy (Podemos), o cerne do imbróglio. Segundo o parlamentar, Goiás até tentou aprovar no Confaz, mas não conseguiu.

Um dos pontos da proposta, que foi relatada por Baldy, é justamente para diminuir para dois terços o número de votos necessários para aprovar incentivos. Para Goiás, lembra ele, é fundamental conceder o benefício. Do contrário, as empresas não terão atrativos para se instalarem no estado e, com isso, a economia e a geração de empregos ficam prejudicados.

Caso seja aprovada, a proposta derruba ações de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), porque torna legal a concessão de benefícios. Para ser aprovada, a matéria precisa de maioria absoluta, ou seja, de pelo menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Como é um projeto de lei complementar, a votação é em dois turnos em ambas Casas.