Câmara deve mais de R$ 200 mil para o Governo de Roraima

Forma de pagamento foi definida na gestão de Anselmo Pereira (PMBD) e deverá ser paga agora, em 12 vezes, por Andrey Azeredo

A Câmara dos Vereadores de Goiânia está devendo mais de R$ 200 mil ao Governo de Roraima. Segundo ofício publicado na segunda-feira (23/1) no Diário Oficial do Município, os valores são referentes à contribuições sociais de uma servidora que foi transferida daquele estado para trabalhar em Goiás.

No total, as dívidas com o Instituto de Previdência do Estado de Roraima (Iperr) somam R$ 225.152,76 e são referentes a valores acumulados entre julho de 2010 a janeiro de 2015. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, as gestões de Iram Saraiva (PMDB), Clécio Alves (PMDB) e Anselmo Pereira (PSDB) pagaram a contribuição, mas para o Estado de Goiás.

A decisão sobre como pagar os débitos foi tomada em dezembro de 2016 pelo ex-presidente Anselmo. De acordo com o documento, o pagamento será realizado em 12 parcelas e a probabilidade é que a atual gestão tente transferir o dinheiro da previdência de Goiás para a de Roraima.