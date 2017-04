Câmara derruba veto da prefeitura a emendas do Orçamento 2017

Vereadores questionaram argumento do Paço Municipal de que propostas deles já estavam contempladas por programas municipais

O plenário da Câmara Municipal derrubou, com 22 votos, o veto do Executivo às emendas impositivas de iniciativa do legislativo ao Orçamento de 2017. Ao vetar, o Paço afirmou que a maioria delas já era contemplada por programas municipais, o que foi contestado pelos vereadores.

Na sessão, os parlamentares afirmaram que são eles que estão em contato com o cidadãos e, por isso, têm legitimidade para apresentar propostas que atendam as reivindicações deles. Além disso, afirmam, a Câmara tem legitimidade para interferir no orçamento e, inclusive, aprovou o remanejamento de 30% para o Executivo usar de acordo com sua necessidade.

Agora, o presidente da Câmara, Andrey Azeredo (PMDB), irá promulgar a matéria sem o veto e, em seguida, publicar no Diário Oficial do Município.