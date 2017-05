Câmara de Goiânia discute implantação de plano de políticas públicas para animais

Proposta dos vereadores Priscilla Tejota e Elias Vaz quer implementar controle de natalidade e regulamentar comércio na capital

Os vereadores Priscilla Tejota (PSD) e Elias Vaz (PSB), líderes da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, promovem encontro nesta terça-feira (16/5) na Câmara de Goiânia para debater a implantação de um Plano Municipal de Polícias Públicas para o Bem Estar Animal.

O objetivo é consolidar e ampliar as propostas já apresentadas. Em princípio, a promoção do controle de natalidade de animais domésticos, a regulamentação do comércio, atualização da legislação existente de proteção, reinserção de animais abandonados ou recolhidos, implantação de cuidados veterinários para animais abandonados e a criação do programa de atenção ao animal comunitário são as principais bandeiras.

O projeto foi elaborado em 2014, sob coordenação do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, com colaboração de representantes de diversos órgãos, como Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), OAB-GO, faculdade de veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG), Conselho Regional de Medicina Veterinária e Aspaan.