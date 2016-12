Câmara aprova título de cidadã goianiense à sertaneja Naiara Azevedo

Cantora do hit “50 Reais”, que é casada com um empresário de Goiânia, será agraciada com honraria

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (28/12), o título de cidadã goianiense à cantora sertaneja Naiara Azevedo. Foram 23 votos favoráveis à proposta de autoria do vereador Wellington Peixoto (PMDB)

Em outubro deste ano, a autora do hit “50 Reais” casou-se com o empresário goianiense Rafael Cabral, responsável por gerenciar sua carreira. Todo o escritório de administração é sediado na capital de Goiás.

Segundo o peemedebista, a concessão do título é fruto dessa identificação da cantora com a cidade. “Ela não nasceu aqui, mas sei do carinho que tem por Goiânia. Mudou-se para cá e trouxe todo o escritório de administração da carreira também. É uma pessoa que adotou a cidade de Goiânia”, explicou.

Foi em Goiânia que Naiara Azevedo gravou o DVD “Totalmente Diferente”, que estreou este ano com a música “50 Reais”, que rapidamente disparou na lista das mais tocadas nas rádios brasileiras. No Youtube, o vídeo da canção em parceria com a dupla Maiara e Maraísa entrou para o top 100 mundial.