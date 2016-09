Câmara aprova projeto que amplia participação do município na Saneago

Matéria de autoria do Executivo inclui representantes de quatro órgãos da prefeitura no conselho municipal da empresa de saneamento

Os vereadores aprovaram, durante sessão nesta quinta-feira (8/9), a inclusão de representantes de órgãos da Prefeitura de Goiânia no Conselho Municipal da Saneago.

Pela matéria, passarão também a ser representados os seguintes órgãos: Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg); Secretaria Municipal de Finanças (Sefin); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), além de um representante do Gabinete do prefeito.

O objetivo, conforme o Executivo municipal, autor da proposta, é ampliar a participação municipal no fórum de discussões das políticas públicas de saneamento.

Segundo justificativa, a Comurg precisa compor o conselho porque desenvolve ações conjuntas de saneamento na capital; a Sefin por ser responsável pelo planejamento orçamentário e financeiro do município; a Sedetec por ações de tecnologia; e o Gabinete para um maior acompanhamento do próprio prefeito na gestão da empresa.

A matéria segue, agora, para sanção do prefeito Paulo Garcia (PT) e publicação no Diário Oficial do Município (DOM).