Caixa pode demitir até 10 mil funcionários nos próximos meses, diz jornal

Segundo site, banco concluiu Plano de Demissão Voluntária e deve pagar até 10 salários mínimos a quem aderir

Matéria do portal de notícias BuzzFeed Brasil informou nesta segunda-feira (3/1) que a Caixa Econômica já teria concluído plano para demitir até 10 mil funcionários. Segundo o site, trata-se de um plano de demissões voluntárias, que deve pagar até 10 salários mínimos a quem aderir, dependendo do tempo de casa.

O site informa que o plano foi acertado após reuniões do conselho de administração e entre o presidente Gilberto Occhi e vice-presidentes, que aconteceram na semana passada.

Segundo o BuzzFeed, dois membros do conselho da Caixa afirmaram que os detalhes do plano vêm sendo discutidos ao menos desde o início do mês de dezembro. Procurada pelo site, o banco não quis se pronunciar.