Cairo Salim desiste e Thiago Albernaz será eleito presidente do PSDB Goiânia

Suplente de vereador afirmou que não disputará pleito marcado para este domingo (7/5)

O ex-vereador Thiago Albernaz caminha a passos largos para ser eleito presidente do diretório Metropolitano do PSDB de Goiânia.

Cairo Salim, suplente de vereador e único candidato que restava na disputa pelo comando do tucanato goianiense, avisou durante entrevista coletiva que desistiu de concorrer caso seu nome não fosse consenso.

“Estamos tratando com muita maturidade essa questão, porque nosso objetivo é vencer as eleições no ano que vem […] Eu ontem em uma reunião abri mão de ocupar qualquer posição na executiva, só se for consenso. Não vou para disputa, se o partido entender que é importante eu participar, estou à disposição”, explicou.

Com isso, Albernaz segue como candidato único, pois a vereadora Dra. Cristina Lopes está de olho é no diretório nacional do PSDB Mulher, e o outro suposto candidato, o secretário de Governo, Tayrone di Martino, também não está articulando.

Marcado para este domingo (7/5), o pleito vai eleger a executiva que comandará o PSDB Goiânia pelo próximo ano. A tendência é que seja, como da última vez, “chapa” única.