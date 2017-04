Bruno Peixoto diz que gestão Iris será “exemplo” para o país

Presidente do PMDB de Goiânia garante que ações serão desenvolvidas em breve, como os famosos “mutirões”

A despeito de todas as crises pela qual passa a gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) em Goiânia, o deputado estadual e presidente do diretório Metropolitano do partido disse ao Jornal Opção que a atual administração servirá de “exemplo” para todo o país.

Segundo o peemedebista, que quase foi candidato a prefeito caso o decano não tivesse (mais uma vez) refluído da decisão de disputar um mandato, há um “planejamento” sendo feito.

“Iris está organizando a casa… Assumiu a prefeitura com um déficit mensal de R$ 30 milhões, com débito de aproximadamente R$ 600 milhões. Então, teve que equacionar e equilibrar as finanças e já está conseguindo para poder, posteriormente, soltar sua gestão para a cidade”, opinou.

Bruno é irmão do vereador Wellington Peixoto (PMDB) e filho de Sebastião Peixoto, peemedebista que permaneceu até os últimos dias da gestão do ex-prefeito Paulo Garcia (PT). Aliás, foi Iris Rezende quem indicou o petista — considerado o pior prefeito da história da capital — e o PMDB foi sócio número um da “administração passada” a qual o deputado se refere.

O parlamentar revela, também, que já há ações a serem desenvolvidas em prol da população: Iris retomará os mutirões e concluirá obras abandonas, como o Hospital da região Oeste e o BRT Norte Sul.

Tempo

Questionado sobre a visita do secretário de Finanças, Oseias Pacheco, à Câmara Municipal — onde revelou que há pelo menos R$ 200 milhões no caixa da Prefeitura de Goiânia –, Bruno Peixoto disse que não dá para cobrar uma resposta imediata do secretariado a problemas prementes da capital. Isso porque há um “planejamento” sendo feito.

No caso da merenda escolar, por exemplo, o deputado estadual assegura que nunca faltou alimento para as crianças. “Os recursos são oriundos do governo federal e, em parte, do tesouro municipal. Não se pega e compra do dia para a noite a merenda. Por mais que seja emergencial, tem que comprar alimento com qualidade e preço dentro do mercado. O secretário [Marcelo da Costa] fez uma readequação nos contratos, pois antes estavam comprando acima dos valores de mercado, mas nunca faltou alimentação para crianças”, arrematou.