Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas aos fãs após fazer show embriagado

Vídeo que circulou na internet no fim de semana mostra o cantor alcoolizado durante apresentação em Patos de Minas

Após vídeos na internet que mostram o cantor Bruno, da dupla com Marrone, alcoolizado e bebendo durante uma apresentação na Fenamilho, Festa Nacional do Milho de Patos de Minas, no último sábado (27/5), o sertanejo decidiu pedir desculpas ao público.

Em vídeo publicado no Instagram da dupla, Bruno diz que a mistura de remédios com álcool resultou nas alterações visíveis nas imagens.

“Eu tenho 31 anos de dupla com o Marrone e nunca tinha acontecido isso comigo. Já bebi no palco e sou muito forte para beber. Só que estou tomando um remédio, na verdade tomei dois remédios, um antes do almoço, e não deu tempo de sair do meu organismo”, justificou.

Segundo o cantor, ele não lembra de nada que aconteceu após o início do show. “Quero pedir desculpas, perdão. Quero voltar a Pato de Minas e prometo fazer um super show, como a gente sempre fez. Desculpe, me perdoem”, acrescentou.

Durante o fim de semana, comentários na rede social da dupla reclamavam da postura de Bruno durante a apresentação. Após o pedido de desculpas, os comentários eram de apoio ao sertanejo.

Veja a declaração de Bruno na íntegra: