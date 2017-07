Brinquedo quebra e deixa vários feridos no Mutirama

Há relatos de pessoas que foram arremessadas no ar. Acidente aconteceu nesta quarta-feira (26/7)

Este slideshow necessita de JavaScript.

Um acidente gravíssimo deixou diversos feridos no Parque Mutirama, em Goiânia, no início da tarde desta quarta-feira (26/7). Segundo informações preliminares, a atração “Twister”, que eleva cabines no ar e gira, sofreu uma pane, se rompeu, atirando inúmeras pessoas para fora.

Uma mulher, que presenciou o acidente, disse ao Jornal Opção que ouviu um barulho estranho e em questão de segundos viu pessoas sendo arremessadas no chão. De acordo com ela, há vários jovens e adultos feridos. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

A área foi isolada após o acidente. Segundo os Bombeiros, não há o número exato de feridos, mas já são pelo menos 11, dois em estado grave.

Veja vídeo: