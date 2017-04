BRF diz que foi autorizada a retomar atividades na unidade de Mineiros

Unidade da cidade goiana foi temporariamente fechada após deflagração da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal

A BRF informou em nota neste sábado (8/4), que foi autorizada a retomar as atividades na unidade de Mineiros, no interior de Goiás e que “os trabalhos devem ser reiniciados nos próximos dias”. A informação é do jornal Estado de S. Paulo.

Na última sexta-feira (7/4), o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) tinha afirmado que a empresa recebeu autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para fazer o abate emergencial de 150 mil perus na unidade de Mineiros.

O frigorífico da cidade goiana é um dos três do país que tiveram as linhas de produção paralisadas por suposto envolvimento no esquema investigado pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Ainda esta semana, na quinta-feira (6/4), o secretário-executivo do Mapa, Eumar Novacki, apresentou balanço das auditorias nos estabelecimentos sob investigação e constatou que os produtos da BRF de Mineiros não apresentam risco à saúde.