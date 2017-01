Brasileira presa nas Filipinas por tráfico de drogas morava em Goiânia

Yasmin Fernandes foi detida enquanto tentava chegar a Dubai com cerca de 6 quilos de cocaína escondidos em um travesseiro

A brasileira Yasmin Fernandes Silva, presa em outubro de 2016 nas Filipinas por tráfico de drogas, morava em Goiânia. Nascida em São Paulo, ela viveu entre 2012 e 2014 na capital goiana, no Jardim Petrópolis.

Ela foi presa na capital das Filipinas, Manila, com cerca de seis quilos de cocaína escondidos em um travesseiro, segundo informações da Agência de Combate ao Tráfico do governo filipino. Apesar de ter sido detida em Manila, o destino da jovem era Dubai, nos Emirados Árabes.

Agora, Yasmin corre risco de ser condenada à morte, mesmo que, no país, este tipo de pena esteja extinta. Isso porque o presidente eleito do país, Rodrigo Duterte, eleito em julho de 2016, prometeu que irá restabelecer a punição para casos de tráfico de drogas, estupro e homicídio no país.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) acompanha o caso da brasileira e já disponibilizou um advogado para auxiliá-la. Em 2015, dois brasileiros, Marco Archer e Rodrigo Gularte, foram executados na Indonésia depois de terem sido presos por tráfico de drogas, mesmo com os esforços do governo brasileiro para conseguir a extradição deles.