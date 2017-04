Bonner está namorando fisioterapeuta e casal é flagrado em público, diz colunista

Apesar de negar relacionamento, o apresentador do “Jornal Nacional” viajou com seu novo amor, Natasha Dantas

Ancora do “Jornal Nacional” da Rede Globo, Willian Bonner está namorando firme com a fisioterapeuta e especialista em RPG Natasha Dantas. É o que revela o colunista do jornal “O Dia” Leo Dias.

Segundo ele, apesar do apresentador negar reiteradas vezes, o casal foi flagrado em duas oportunidades. A primeira delas, em público, chegando a um restaurante em um Gol GTS (carro popular que já saiu de linha).

A segunda e mais recente foi no último feriado, quando Bonner e Natasha passaram o feriado na casa dele na região serrana do Rio de Janeiro. O local era o preferido da família para passar as férias escolares com os trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, informa o colunista.

Após os boatos ganharem fôlego, a fisioterapeuta — que teria tratado de um problema na coluna de Bonner — correu e excluiu todas as fotos das redes sociais.

Willian Bonner foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes por 26 anos e, em 2016, o casal anunciou a separação.