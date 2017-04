Bombeiros resgatam moradores e passageiros de ônibus ilhados pela chuva em Goiânia

Ocorrências aconteceram na tarde desta sexta-feira no Conjunto Caiçara, próximo ao rio Meia Ponte. Ninguém ficou ferido

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado nesta sexta-feira (21/4) para socorrer vítimas que ficaram ilhadas em suas próprias casas e dentro de um ônibus do transporte coletivo depois de uma inundação no Conjunto Caiçara, em Goiânia.

A Alameda Dona Iracema, próxima ao rio Meia Ponte, ficou alagada depois da chuva, deixando duas famílias ilhadas em suas residências.

Enquanto os agentes faziam o resgate das cinco pessoas que estavam dentro das casas, o motorista de um ônibus do transporte coletivo tentou passar pela alameda alagada e teve problemas mecânicos.

O veículo ficou atolado e os bombeiros tiveram que efetuar um segundo resgate, retirando o condutor e um outro ocupante de dentro do ônibus. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.