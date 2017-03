Bombeiros militares capturam jibóia em telhado de casa em Morrinhos

Animal foi resgatado e devolvido a seu habitat natural sem ferimentos

O Corpo de Bombeiros militares da cidade de Morrinhos, no sul do Estado, foram acionados na tarde da última quarta-feira (8/3), para capturar uma jibóia que estava no telhado de uma casa.

Para capturar o animal, os agentes tiveram que retirar parte da estrutura do telhado uma vez que a cobra estava em um local de difícil acesso.

Segundo informações da corporação, ninguém ficou ferido. A jibóia foi capturada sem lesões aparentes e solta em seu habitat natural.