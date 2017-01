Bombeiros confirmam morte de Teori Zavascki, diz Veja

Ministro do Supremo Tribunal Federal está entre vítimas de acidente aéreo em Paraty nesta quinta-feira

O Corpo de Bombeiros confirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, realmente morreu no acidente aéreo em Paraty (Rio de Janeiro) nesta quinta-feira (19/1). Mais cedo, a corte confirmou que ele estava na lista dos passageiros do avião. A nota do STF, no entanto, não confirmava se ele realmente embarcou no voo.

Segundo a Veja, no entanto, o Corpo de Bombeiros já fez a confirmação da morte. Pelo Facebook, o filho de Teori havia confirmado que ele estava no avião e pediu para que torcessem pelo melhor. “Amigos, infelizmente, o pai estava no avião que caiu! Por favor, rezem por um milagre!”, escreveu Francisco Zavascki.

O bimotor decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, e estaria com quatro pessoas a bordo. O avião é da empresa Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras. e tinha como destino a cidade fluminense. Ainda não informações oficiais sobre se já ou não vítimas fatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu no mar e está parcialmente submerso. Além dos bombeiros da cidade, agentes do quartel de buscas e salvamento da Barra da Tijuca (Rio de Janeiro) estão no local. Teori é relator da Operação Lava Jato no STF.