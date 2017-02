Bombeiros combatem incêndio na Área 2 da PUC Goiás

Chamas atingiram arquivos do acervo do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta segunda-feira (13/2) para combater um incêndio no prédio do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA), na Área 2 da PUC Goiás, no setor Leste Universitário.

A Área 2 da PUC abriga cursos como Filosofia, História, Geografia, Letras e Pedagogia, mas o foco do incêndio, segundo os bombeiro, foi em um local destinado aos arquivos do acervo do IGPA e, portanto, não foi necessário evacuar os prédios.

Ainda de acordo com a corporação, não há feridos e a situação está controlada, mas os agentes ainda trabalham para apagar o fogo. Em nova, a PUC afirmou que o acervo documental do IGPA está “íntegro e seguro, não tendo sido atingido pelo foco de incêndio”.