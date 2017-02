Bombeiro é ferido por pichador que depredava sua casa na Cidade de Goiás

Segundo informações da corporação, Marcos Wilton estava em horário de folga e está consciente

O bombeiro Marcos Wilton Martins Santos foi ferido por um pichador na madrugada desta segunda-feira (27/2), na Cidade de Goiás.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) o soldado estava em horário de folga quando flagrou pichadores depredando o muro de sua residência. Ao tentar repreender o ato, acabou agredido por um deles com arma branca.

Marcos Wilton foi socorrido pela corporação local e transferido consciente para Goiânia, onde se encontra no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). O estado de saúde, segundo os bombeiros, é estável.

“A investigação do crime está a cargo da Polícia Civil da Cidade de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar está prestando toda assistência ao militar e a seus familiares desde o momento do incidente e lamenta o ocorrido”, escreve a corporação na nota.