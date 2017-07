Bolsonaro pode deixar PSC e se candidatar à Presidência em novo partido

Conforme jornal, deputado federal deve ser um dos líderes do MB, o Muda Brasil

O deputado federal Jair Bolsonaro, atualmente no PSC, pode deixar o partido e se candidatar à presidência em 2018 em um novo partido, o Muda Brasil (MB). A sigla é uma das futuras agremiações cujo pedido de registro já está em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo reportagem do jornal “Estado de Minas”, o MB é uma dissidência do PR, que pode ter como principal liderança o deputado federal Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio Bolsonaro, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo mesmo estado — todos filiados atualmente ao PSC.

Conforme prevê legislação eleitoral, o registro só é deferido depois pela comprovação da legenda da obtenção da assinatura de apoio de 0,5% do eleitorado nas últimas eleições gerais.

Além do MB, o pedido de registro do Igualdade (IDE) também já tramita no TSE. Caso ambos sejam aprovados, o País passaria a ter nas eleições do ano que vem um total de 37 legendas.