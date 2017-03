Bolsonaro é recebido como “mito” e carregado por multidão em Manaus

Simpatizantes do parlamentar do PP do Rio de Janeiro o aclamaram como próximo presidente da República. Deputado proferiu palestra na capital

O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) foi recebido aos gritos de “mito” e “bolsomito” no aeroporto de Manaus (AM), na manhã de quinta-feira (10). A multidão o chamou de “próximo presidente” em 2018 e foi carregado nos ombros por simpatizantes.

Acompanhado do filho Eduardo (PSC-SP), também deputado federal, o parlamentar foi à capital amazonense para receber homenagem na Assembleia Legislativa. Nesta sexta-feira (11), ele visita unidade de colégio militar. Às 11 horas palestra na Faculdade Luterana sobre reservas indígenas.

Vários vídeos mostrando a recepção dele foram postados nas redes sociais. Vejam alguns abaixo.

Bolsonaro em Manaus#ChoraEsquerdista Posted by Bolsonaro Wins on Thursday, 10 December 2015