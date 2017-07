Bolsonaro dorme durante votação no plenário da Câmara

Vídeo divulgado por jornal O Globo mostra o deputado cochilando em sessão

O deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi flagrado cochilando na sessão da Câmara dos Deputados da última terça-feira (11/7).

Em vídeo, divulgado pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, Bolsonaro cochila durante votação de uma série de Medidas Provisórias.

Corrida presidencial

Pesquisa recente mostrar que o deputado lidera a corrida à Presidência da República em 2018 em seu estado natal, o Rio de Janeiro.

Pré-candidato da extrema direita, o militar teria 22,8% dos votos, superando o ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, com 17,7%, caso as eleições fossem hoje. Em terceiro lugar aparece o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa (sem partido), 10,3%,