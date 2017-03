Bolsonaro diz que pode disputar a Presidência da República com Caiado de vice

Coluna de “Época” registra que deputado federal aceitaria chapa com o senador goiano

A Coluna Expresso, da revista Época, registra neste domingo (12/3) que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) gostaria de disputar a Presidência da República com o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) na vice.

Segundo a repórter Bárbara Lobato, o militar tem dito que aceitaria concorrer ao Palácio do Planalto em 2018 com o goiano como companheiro. “Topo, desde que eu seja o cabeça da chapa”, diz ele.

Conservadores e extremistas, Bolsonaro e Caiado são críticos ferrenhos dos governo do PT e ícones da direita moderna brasileira. No atual cenário, poderiam até não vencer, mas seriam grandes players na sucessão do ano que vem.

Convém lembrar que o senador do DEM já avisou que não tem intenção de disputar a Presidência e, sim, o governo de Goiás.