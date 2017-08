Bolsonaro define partido para disputar Presidência em 2018

Deputado vai trocar o PSC pelo PEN. Segundo sigla, acerto depende apenas de assinatura final

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) escolheu o PEN (Partido Ecológico Nacional) para lançar sua candidatura à Presidência em 2018.

Na página oficial do partido, há um anúncio de que Bolsonaro deve filiar-se ao PEN à qualquer momento.

Foi criada, inclusive, uma enquete para decidir sobre nome do partido. As opções são: Patriota, Prona, Partido Ecológico Nacional (que já é), Pátria Amada Brasil e Republicanos. A enquete, inclusive, foi compartilhada por Jair Bolsonaro em sua página.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Adilson Barroso, presidente nacional do partido, disse que o “acerto depende apenas da assinatura final”. A assessoria do deputado também confirmou que a troca está acertada, mas ainda não concluída.

A saída de Bolsonaro do PSC já era dada com certa desde o começo de 2017, embora o parlamentar ainda não tivesse acertado com nenhum partido.