Bolsonaro aproveita crise no ES para pedir armamento de “cidadãos de bem”

Em vídeo no Facebook, deputado cita PT e PSDB como responsáveis pela atual política de desarmamento do País

Em vídeo publicado no Facebook, o deputado federal Jair Bolsonaro (7/2) comentou sobre a crise na Segurança Pública instalada nos últimos dias no Estado de Espírito Santo por conta de protestos de parentes de policiais em frente a batalhões da Polícia Militar na Grande Vitória e em cidades do interior.

Na gravação, Bolsonaro chama a atenção para a questão e aproveita para defender a flexibilização do posse de armas. Segundo ele, “quem está dentro de casa não se sente seguro porque foi desarmado”. “Resolveram desarmar o cidadão de bem, então hoje você não tem segurança nem dentro de casa”, reforça.

O parlamentar do PSC cita, ainda, partidos como PSDB, PT e PSOL, os quais, segundo ele, foram responsáveis pela política do desarmamento vigente hoje no Brasil. “Esses partidos decidiram desarmar o cidadão de bem”, acrescenta.

Para completar, Bolsonaro ainda solicita ao governo do Espírito Santo a negociação necessária para que os policiais possam voltar às ruas.