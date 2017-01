Bolshoi Pub repagina programação com noite eletrônica

Reduto do jazz, blues e rock clássico em Goiânia agora vai ter espaço para o estilo musical com programação a cada 15 dias

A casa mais classe de Goiânia ganha uma programação exclusiva voltada para a música eletrônica em 2017. Em parceria com o coletivo JUNTA, o Bolshoi Pub abraçou as batidas sincopadas e cedeu o espaço a um gênero musical.

O lugar sempre foi o reduto de muito rock clássico, blues e jazz, agora, para o próximo ano, repaginará sua programação quinzenalmente às quintas-feiras. O nome da noite será VORTEX e terá sua estreia com um ícone do gênero no estado, o fundador da finada PULSE, André Pulse.

O momento ‘irregular’ eletrônico, como nomearam os membros do coletivo, terá início na primeira do ano, no dia 05 de janeiro, compondo oficialmente a programação da casa a partir de então.

A cada noite, uma sonoridade dentro do âmbito eletrônico aparecerá. Como essa primeira edição ilustrou bem, a vertente escolhida para dar start nessa história é a House Music, um dos maiores braços do gênero musical.

A noite do dia 05 ainda conta com a apresentação de 3 DJs locais: Lucas Arruda (Lucas Arr), fundador da label expoente Thousand Records, idealizador do núcleo de eventos Room Noise e DJ do casting da D.AGENCY, Lucas Garcia (GARCIA) e David Santillo (Th3 Judg3).

Maiores informações sobre esse noite histórica estão no evento da page no Facebook ou acesse o site da casa.