Boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco, anuncia Febraban

Previsão da federação é que mudanças comecem a valer a partir de março nas instituições que aderirem à nova plataforma

A partir de março, quem perder o prazo para pagar algum boleto poderá pagá-lo em qualquer banco mesmo após o vencimento. A mudança foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que está desenvolvendo um novo sistema de liquidação e compensação de boletos ao qual as instituições bancárias devem aderir.

A nova plataforma de cobrança trará benefícios para o consumidor e para a sociedade, como maior facilidade no pagamento de contas vencidas, além de evitar o envio de boletos não autorizados, explicou o diretor-adjunto de Negócios e Operações da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Com a mudança, além do pagamento após vencimento em qualquer agência bancária participante, a nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando o rastreamento de pagamentos. Quando o consumidor pagar a fatura, as informações serão conferidas na plataforma. Caso os dados coincidam, a operação é validada.

Até o fim do ano, todos os boletos devem ser registrados nessa nova plataforma. Em março, entrarão no sistema aqueles com valor igual ou acima de R$ 50 mil. Em maio, os com valor igual ou acima de R$ 2 mil. Em julho, entram as faturas a partir de R$ 1 mil e assim sucessivamente.